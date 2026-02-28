BINAKAKOA
Altunak eta Ezkurdiak garaipena lortu dute Elordiren eta Zabaletaren aurka (22-16)

Binakakoa
18:00 - 20:00
Altuna eta Ezkurdia. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Altunak eta Ezkurdiak finalerdietako ligaxkako lehen partidan 22-16 garaitu dituzte Elordi eta Zabaleta. 9-9 berdindu ostean, gorriek partida hautsi eta markagailuan ihes egin dute.

Joseba Ezkurdia Binakakoa Aspe Pilota Jokin Altuna Pilota

