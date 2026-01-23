Binakako Txapelketa
Peñak Laso ordezkatuko du igandean Iruñean

Lasok giharretako mina du hankan, eta Peña II.ak ordezkatuko du igande honetan Nafarroa Arenan jokatuko den Binakako Txapelketako 11. jardunaldian.

Jon Ander Peña aurrelari tolosarra
Jon Ander Peña aurrelari tolosarra. Argazkia: Baiko Pilota

Azken eguneratzea

Unai Lasok ezin izango du Binakako Txapelketako hamaikagarren jardunaldia jokatu, giharretako lesio txiki bat baitu izterrean. 

Peña II.ak hartuko du bere lekua, Albisurekin batera Altuna III.a eta Ezkurdiaren aurka jokatzeko.

Jaialdi berean, Serie Bko partidan, Agirre arituko da Peña II.aren ordez, eta Morgaetxebarriarekin batera Salaberria-Gaskueren aurka jokoan dagoen puntua lortzen saiatuko da.

Jon Ander Peña Binakakoa Esku-pilota Baiko pilota

