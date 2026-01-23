Campeonato de Parejas
Peña sustituirá a Laso el domingo en Pamplona

Laso, con molestias musculares en la pierna, será sustituido este domingo por Peña II en el Navarra Arena, en la 11ª jornada del Campeonato de Parejas.

Jon Ander Peña aurrelari tolosarra
El delantero tolosarra Jon Ander Peña. Foto: Baiko Pilota
Unai Laso no podrá disputar la undécima jornada del Campeonato por Parejas debido a una pequeña lesión muscular en el muslo. 

Ocupará su lugar Peña II, que junto a Albisu se enfrentará a Altuna III y Ezkurdia.

En el mismo festival, en el partido de la Serie B, jugará Agirre en sustitución de Peña II, que junto a Morgaetxebarria intentará sumar el punto que está en juego ante el Salaberria-Gaskue.

