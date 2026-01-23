Peña sustituirá a Laso el domingo en Pamplona

Unai Laso no podrá disputar la undécima jornada del Campeonato por Parejas debido a una pequeña lesión muscular en el muslo.

Ocupará su lugar Peña II, que junto a Albisu se enfrentará a Altuna III y Ezkurdia.

En el mismo festival, en el partido de la Serie B, jugará Agirre en sustitución de Peña II, que junto a Morgaetxebarria intentará sumar el punto que está en juego ante el Salaberria-Gaskue.