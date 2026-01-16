Binakako Txapelketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Zabala eta Martija gogor aritu behar izan dira Altuna eta Ezkurdia garaitzeko (15-22)

Zabala eta Martija
18:00 - 20:00
Martija eta Zabala. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zabala eta Martija 15-22 nagusitu dira Altuna eta Ezkurdiaren aurka Binakako Txapelketako 10. jardunaldian. 14na berdintzera ere heldu dira, baina hortik aurrera partida urdinena izan da.

Kirol-bideoak Binakakoa Esku-pilota Julen Martija Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X