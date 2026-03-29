Super Amara Bera Bera gana el derbi vasco contra el Replasa Beti Onak (31-25)

El equipo de Imanol Álvarez se ha impuesto 31-25 al conjunto navarro. Las locales han ido por delante desde el principio y han gestionado el partido mejor que sus rivales.

El Bera Bera ha tomado ventaja desde el inicio y ha llegado al descanso dominando con claridad (18-11), mostrando solidez tanto en ataque como en defensa. Sin embargo, el Beti Onak ha reaccionado tras el paso por vestuarios y ha protagonizado un gran arranque de segunda mitad.

Las navarras han logrado igualar el ritmo del partido y han ido recortando distancias hasta empatar en varias ocasiones (7-7, 8-8, 10-10), llegando incluso a ponerse por delante (10-11). El intercambio de goles ha continuado con parciales ajustados (11-13, 12-13, 13-14), lo que ha mantenido la emoción hasta el tramo final.

No obstante, en los últimos minutos, el Bera Bera ha vuelto a imponer su experiencia y calidad, se ha despegado en el marcador y ha cerrado el encuentro con un contundente 31-25.

El equipo guipuzcoano se consolida en el liderato de la Liga, mientras, el Beti Onak está situado en quinta posición.