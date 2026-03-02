Denboraldiaurrea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Orio eta Astillero izan dira nagusi Castro Urdialeseko jaitsieran

Arrauna Castro Urdialesen
18:00 - 20:00
Castro Urdialeseko jaitsiera jokatuko dute asteburuan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Denboraldiari begirako prestaketan ari dira arraun taldeak. Asteburuan, Castro Urdialeseko jaitsiera izan da. Emakumezkoetan, Astillero nagusitu da; gizonetan, ordea, Orio. 

Arrauneko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X