Orio eta Astillero izan dira nagusi Castro Urdialeseko jaitsieran
Denboraldiari begirako prestaketan ari dira arraun taldeak. Asteburuan, Castro Urdialeseko jaitsiera izan da. Emakumezkoetan, Astillero nagusitu da; gizonetan, ordea, Orio.
Zierbena B eta Astillero, garaile Portugaleten
Astillero, emakumezkoetan, eta Zierbena B, gizonezkoetan, izan dira nagusi arraun denboraldiko lehen proban, Portugaleten. Eguraldiaren eta itsasoaren egoera kaskarrak baldintzatu du proba.
