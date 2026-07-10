Euskotren Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Xanti Zabaleta: “Ilusio handiz gaude, etxeko estropadan gure lana erakutsi nahi dugu”

Iragarkia
Xanti Zabaleta, Orioko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Xanti Zabaleta, Orioko entrenatzailea. Argazkia: EITB
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hamairu arraunlari berri ditu Oriok aurtengo denboraldian, eta igandean etxean ariko da Euskotren Ligako estropadan. Denboraldiko hitzordu berezienetako bat izango da oriotarrentzat, zaleen aurrean lehiatzeko aukera izango baitute.

Xanti Zabaleta entrenatzaileak adierazi duenez, taldeak ilusioz bizi du etxeko estropada. “Etxeko parrokiaren aurrean denboraldi hasieratik egindako lana erakutsi nahi dugu, baita taldeak dituen gogoa eta ilusioa ere”, esan du Zabaletak. 

Orio

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X