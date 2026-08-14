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Joseba Fernández: “Primero vamos a asegurar la permanencia; tenemos que agarrarnos a nuestro trabajo”
San Juan ocupa, en estos momentos, la décima plaza de la Liga Eusko Label. El entrenador, Joseba Fernández, ha explicado que ese resultado no se corresponde con el rendimiento del equipo. Con el objetivo de mantenerse en la categoría, Fernández tiene claro lo que tienen que hacer: “centrarse en su trabajo”.
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