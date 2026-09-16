Igor Makazaga no seguirá como entrenador de Donostiarra, según ha anunciado este miércoles el Club Deportivo de Remo Kaiarriba. Si bien el contrato que vinculaba a Makazaga y al club no concluía hasta 2027, la entidad ha anunciado que el técnico le ha traslado de forma unilateral su decisión de renunciar al año que le restaba. De esta forma, finaliza una etapa que comenzó en octubre de 2016.

El club de la capital guipuzcoana, a través de su cuenta de Instagram, ha agradecido al entrenador “el trabajo, la dedicación y el compromiso demostrados durante todos estos años”. Bajo la dirección de Makazaga, Donostiarra ha logrado “hitos históricos”, prosigue el club, “comenzando por el ascenso desde la Liga ARC, hasta consolidar firmemente a la trainera en la élite de la Liga ACT”.

“Durante este ciclo, Donostiarra ha ondeado importantes banderas, y ha firmado dos memorables segundos puestos en la Bandera de La Concha, logrados en 2022 y este pasado domingo”, recuerda el texto.

Donostiarra termina su comunicado enfatizando que trabaja, “desde este momento”, en la incorporación de un nuevo entrenador.