Aldabe y Barrenetxea han dado un gran comienzo al partido ya que se han puesto 0-3 por delante en el luminoso. Barrenetxea ha realizado los dos primeros tantos de saque, y en el primer tanto peloteado también se han impuesto los remontistas de la sidrería Oialume Zar. Entonces ha aparecido Ansa para hacer el primero de los representantes de la sidrería Bereziartua (1-3). El encuentro ha tenido un ritmo trepidante, muy exigente físicamente. Ansa ha intentado entrar de aire y sus rivales evitarlo. Aldabe y Barrenetxea se han ido por delante al primer descanso (5-8).

La pareja de Oialume Zar ha intentado mantener la ventaja. El tercer tanto de saque de Barrenetxea ha supuesto el 7-11. Los remontistas de Bereziartua han apretado el marcador, pero Zubiri ha hecho un regalo en muy mal momento con un saque demasiado corto (8-11). A pesar de ello, Ansa y Zubiri han intentado reaccionar de nuevo, pero Aldabe y Barrenetxea no se lo han permitido, y se han llevado el primer set (12-15).

En el segundo parcial, el ritmo de la final no ha bajado, pero la tendencia ha cambiado radicalmente. Ansa y Zubiri han comenzado muy fuertes y se han puesto 6-2 por delante. Sin embargo, los de Oialume Zar no han cejado en su empeño, y han reaccionado de nuevo. Barrenetxea ha recuperado el saque y ha vuelto a hacer mucho daño. De esta manera, los representantes de Oialume Zar han logrado el empate a seis. Sin embargo, Ansa ha metido otra marcha más al choque, y la pareja de Bereziartua se ha ido por delante en el luminoso al segundo descanso (8-6).

De vuelta a la cancha, Aldabe y Barrenetxea han vuelto a igualar el set (8-8), pero el delantero de Urnieta ha seguido poniendo la música, y la pareja de Bereziartua ha conseguido una buena ventaja (13-8). A continuación, un tanto de Aldabe y otro de saque de Barrenetxea han vuelto a inquietar (13-10). Pero Ansa se ha marcado una extraordinaria dejada, magistral, para poner el 14-10. Acto seguido, Barrenetxea con su saque ha puesto la pelota en el ancho inexperadamente, incontestable (14-12). Pero Ansa no estaba para bromas, y en el resto ha decidido el set (15-12).

El tercer y definitivo set de la gran final también ha sido muy equilibrado y disputado. Los pequeños detalles lo han decidido. Los empates han sido a dos, a tres y a cinco. Ansa ha vuelto a marcar la diferencia, pero Zubiri también ha tenido un mérito increíble en muchas jugadas. Una pelota que se le ha ido fuera a Barrenetxea ha puesto el broche final a un extraordinario partido (8-5), en la que Ansa y Zubiri se han llevado la txapela. Por su parte, Barrenetxea ha sido nombrado mejor jugador del torneo.