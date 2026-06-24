FINAL DE ERREMONTARI

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Los finalistas quedan conformes con el material elegido

Publicidad
Pilota aukeraketa - Erremontari finala. Barrenetxea IV, Aldabe, Ansa II eta Zubiri
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Finalistak konforme geratu dira aukeratutako materialarekin
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Barrenetxea IV, Aldabe, Ansa II y Zubiri han elegido el material que utilizarán en la final del torneo "Erremontari". Los azules han optado por pelotas vivas, como lo llevan haciendo durante todo el campeonato. En cambio, los morados, se quedan con más bajas, más ligeras.

Remonte Erremontari

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X