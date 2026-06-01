ERREMONTARI

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Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada

En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.

Aldabe-Barrenetxea-Erremontari

Aldabe y Barrenetxea tras lograr la victoria. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Ezkurra-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea bikoteek erraz gainditu dituzte aurkariak Erremontariko laugarren jardunaldian
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

Ezkurra II y Azpiroz han logrado una clara victoria ante Aiestaran VII y Juanenea, en dos sets (6-15 y 8-15), en la cuarta jornada de Erremontari-Sagardoaren Txapelketa, disputada en el frontón Galarreta. Sin hacer un partido extraordinario la pareja navarra ha apalizado a sus rivales. Paulo Aiestaran ha cubierto la ausencia de Goikoetxea con problemas estomacales y ha debutado en el campeonato. El remontista hernaniarra ha acusado la falta de ritmo.

Josetxo Ezkurra
18:00 - 20:00
Ezkurra II: "Sabíamos que el tanto estaba en los cuadros delanteros y que no había que arriesgar mucho"

Ezkurra ha estado cómodo en el primer juego, y todos han bailado al ritmo que ha impuesto desde los cuadros delanteros. Así, la pareja de Aburuza ha puesto a bailar a sus rivales, y se han ido al descanso con una bonita ventaja (3-8). Cuando los cuatro remontistas han vuelto a salir a la cancha, nada ha cambiado, y la pareja de Alorrenea se ha mostrado impotente. De esta manera, los navarros se han impuesto con holgura (6-15) en el primer parcial. Además, Aritz Juanenea no ha acertado con el saque.

En el segundo set, los representantes de Alorrenea han mejorado algo sus prestaciones, pero no ha sido suficiente para igualar el nivel de los de Aburuza. Juanenea ha hecho un par de bellos y meritorios dos paredes, pero cada vez que Ezkurra entraba en juego ha vuelto a marcar la diferencia. El delantero de Santesteban y el zaguero de Uitzi se han ido de nuevo al descanso con una buena renta (4-8). 

La pareja de la sidrería Alorrenea ha notado mucho la baja de Goikoetxea. Paulo no ha estado a gusto durante todo el partido. Así, la pareja navarra ha ganado con facilidad el segundo juego y el encuentro (8-15).

Aldabe y Barrenetxea, muy superiores

Asimismo, el segundo partido de la jornada se ha decidido en dos sets. Aldabe y Barrenetxea han ganado con facilidad a Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). El zaguero hernaniarra ha dado un recital con su saque, y ha habido muy pocos tantos peloteados en el encuentro.

En el primer set, Endika Barrenetxea ha acertado con el saque, y Kemen Aldabe ha sabido ayudar a su zaguero, pero sin demasiado brillo. Todo ha salido a favor para la pareja de Oialume Zar, ya que en el 0-4 una escapada de Larrañaga ha impactado directamente en la cara de su delantero. Beñat Segurola ha entrado en los vestuarios, dolorido, y ha vuelto a la cancha bastante rápido. Sin embargo, ha reconocido que tenía alguna pequeña herida dentro de la boca. 

Segurolaren pilotakada
18:00 - 20:00
Segurola recibe un pelotazo en la cara

Cuando han retomado el partido, Barrenetxea, con su saque desde el txoko, ha seguido haciendo mucho daño. El 4-10 ha sido el tanto más disputado del juego, y ese también ha caído del lado de los de Oilaume Zar. Los representantes de Petritegi seguían impotentes el recital de Endika, y Aldabe y Barrenetxea se han ido directamente al cartón 15 (4-15).

En el segundo set la pareja guipuzcoana ha comenzado más entonado, y se ha puesto 2-0 por delante. Pero Endika Barrenetxea ha vuelto a coger el saque y en un santiamén ha puesto el 2-8 en el luminoso. El zaguero hernaniarra ha seguido poniendo música con el saque. A la vuelta del descanso de juego, la pareja guipuzcoana de Petritegi parecía desesperada, harta de los perfectos saques de Barrenetxea. Sin embargo, ha llegado una pequeña reacción y han apretado el marcador. 

Con un gran dos paredes, Segurola ha ha hecho el 7-13, en el mejor tanto del choque para el delantero de Aizarnazabal. Los guipuzcoanos han hecho nueve tantos, pero los remontistas de Lekunberri y Hernani no estaban para perdonar, y han ganado el segundo set y el choque (9-15). Barrenetxea ha hecho 14 tantos de saque en el encuentro.

Endika Barrenetxea
18:00 - 20:00
Barrenetxea: "Hemos encontrado pelotas de nuestro gusto; hemos acertado en casi todo hoy"
Remonte Erremontari Pelota

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