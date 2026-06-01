Ezkurra ha estado cómodo en el primer juego, y todos han bailado al ritmo que ha impuesto desde los cuadros delanteros. Así, la pareja de Aburuza ha puesto a bailar a sus rivales, y se han ido al descanso con una bonita ventaja (3-8). Cuando los cuatro remontistas han vuelto a salir a la cancha, nada ha cambiado, y la pareja de Alorrenea se ha mostrado impotente. De esta manera, los navarros se han impuesto con holgura (6-15) en el primer parcial. Además, Aritz Juanenea no ha acertado con el saque.

En el segundo set, los representantes de Alorrenea han mejorado algo sus prestaciones, pero no ha sido suficiente para igualar el nivel de los de Aburuza. Juanenea ha hecho un par de bellos y meritorios dos paredes, pero cada vez que Ezkurra entraba en juego ha vuelto a marcar la diferencia. El delantero de Santesteban y el zaguero de Uitzi se han ido de nuevo al descanso con una buena renta (4-8).

La pareja de la sidrería Alorrenea ha notado mucho la baja de Goikoetxea. Paulo no ha estado a gusto durante todo el partido. Así, la pareja navarra ha ganado con facilidad el segundo juego y el encuentro (8-15).

Aldabe y Barrenetxea, muy superiores

Asimismo, el segundo partido de la jornada se ha decidido en dos sets. Aldabe y Barrenetxea han ganado con facilidad a Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). El zaguero hernaniarra ha dado un recital con su saque, y ha habido muy pocos tantos peloteados en el encuentro.

En el primer set, Endika Barrenetxea ha acertado con el saque, y Kemen Aldabe ha sabido ayudar a su zaguero, pero sin demasiado brillo. Todo ha salido a favor para la pareja de Oialume Zar, ya que en el 0-4 una escapada de Larrañaga ha impactado directamente en la cara de su delantero. Beñat Segurola ha entrado en los vestuarios, dolorido, y ha vuelto a la cancha bastante rápido. Sin embargo, ha reconocido que tenía alguna pequeña herida dentro de la boca.