Aldabe y Barrenetxea ganan y se meten en la final, mientras que Segurola y Larrañaga se quedan fuera del torneo
Ansa y Zubiri se han impuesto a Segurola e Larrañaga en tres sets (15-12, 14-15 y 8-6), en la quinta y última jornada de la liguilla. En el segundo partido, Aldabe y Barrenetxea han ganado a Goikoetxea y Juanenea en dos sets (6-15 y 13-15).
Imanol Ansa y Aritz Zubiri se han impuesto a Beñat Segurola e Iban Larrañaga en tres sets (15-12, 14-15 y 8-6), en la quinta y última jornada de la liguilla de Erremontari-Sagardoaren Txapelketa. El frontón Galarreta ha acogido un encuentro lleno de alternativas, disputado y equilibrado hasta el final. El partido ha tenido de todo, también emoción gracias a marcadores muy ajustados. Tras cosechar un punto en el choque, Segurola y Larrañaga seguían vivos en el torneo, a la espera lo que tuviera que pasar en el segundo partido.
Segurola y Larrañaga han dado un gran comienzo al encuentro. La pareja de Petritegi ha impuesto perfectamente su estrategia. Han evitado de manera eficaz a Ansa, y el delantero de Aizarnazabal no ha parado de adelantarse, dominando los tantos. Así, Segurola y Larrañaga se han ido por delante al descanso (3-8).
De vuelta a la cancha, las circunstancias no han cambiado nada, y se han puesto 4-11 por delante en el luminoso. Daba la sensación de que tenían el set en el bolsillo, pero entonces ha despertado el delantero del Urnieta. Además, el cambio de pelota ha perjudicado a los de Petritegi, en beneficio de los representantes de la sidrería Bereziartua. Así, Ansa y Zubiri se han ido acercando a sus contrincantes. El empate lo han logrado en el cartón 12, y se han ido directamente al 15, con una remontada inverosímil (15-12).
La pareja de Bereziartua ha comenzado mandando en el segundo set, y en un santiamén han puesto el 3-0 en el marcador. Pero la pareja guipuzcoana no se ha resignado, y ha reaccionado. El primer empate en el set ha sido a seis, y, además, Segurola y Larrañaga se han conseguido irse por delante también al segundo descanso (6-8).
El segundo empate del set ha sido de ocho. Después han estado por delante el delantero urnietarra y el zaguero navarro, pero el marcador siempre ha sido ajustado hasta el final del juego. El tercer empate ha sido de 13, y el cuarto de 14. Segurola y Larrañaga se han jugado en un solo tanto seguir vivos en el campeonato, y ha caído a su favor (14-15). Así, también han forzado el tercer set.
En el tercer set de desempate, Ansa y Zubiri se han ido al descanso por delante (4-2) en el luminoso, por primera vez en todo el partido, en gran parte por el tremendo acierto del zaguero navarro con su saque. Sin embargo, como ya ocurriera en otras fases del encuentro, los guipuzcoanos no han cejado en su empeño y han apretado a sus rivales. Ha habido cuatro empates, que resumen la tremenda igualdad del choque. Al final, Ansa y Zubiri se han llevado el gato algua (8-6).
En el segundo partido de la jornada, Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea han ganado a Ander Goikoetxea y Aritz Juanenea en dos sets (6-15 y 13-15). El primer juego ha sido un paseo para la pareja ganadora, mientras que en el segundo ha habido más pelea. Goikoetxea y Juanenea necesitaban 15 tantos para seguir vivos en la competición y mandar a casa a Segurola y Larrañaga. Aldabe y Barrenetxea se han clasificado directamente para la final gracias a su victoria por 2-0.
En el primer set, Endika Barrenetxea ha dado su enésima exhibición con el saque. Con muy pocos pelotazos, los remontistas de Oialume Zar se han puesto 0-7 por delante en el luminoso gracias a los saques del zaguero hernaniarra. Al primer descanso del choque se han ido 1-8 por delante, con Goikoetxea y Juanenea impotentes.
De vuelta a la cancha, el choque no ha cambiado mucho. La pareja de Alorrenea ha hecho algún que otro tanto, pero Barrenetxea ha mantenido su monólogo. El hernaniarra ha realizado siete tantos de saque en el primer set. Así, la pareja de Oialume Zar ha ganado el juego con facilidad (6-15).
El segundo juego ha sido distinto, mucho más igualado que el primero. Al principio parecía que no iba ser así, ya que la pareja de Oialume Zar se ha puesto 0-3 por delante, de nuevo, gracias a los certeros saques de Barrenetxea. Pero la pelota se ha roto, y el 2-3 ha sido el mejor y más peleado tanto del partido. Juanenea ha visto la oportunidad, y ha entrado más en juego. Sin embargo, han corrido el riesgo de ir perdiendo de nuevo al descanso. Barrenetxea ha realizado un saque corto, lo que le ha permitido a la pareja de Alorrenea respirar e ir por delante al descanso (8-7).
Con el 9-8 la pareja de Alorrenea ha sumado 15 tantos para seguir en la competición y dejar fuera de ella a Segurola y Larrañaga. El zaguero de Hernani, que ha tirado dos saques largos, lo que ha supuesto 11-9 en el marcador. Después, Barrenetxea se ha vuelto a entonar y ha clavado otros dos tantos de saque para poner el 11-14. Goikoetxea y Juanenea han vuelto a apretar (13-14), pero no han podido remontar, y los remontistas de Oialume Zar han logrado la victoria y el pase a la final (13-15). Barrenetxea ha hecho hoy diez tantos de saque.
De esta manera, Ansa-Zubiri y Goikoetxea-Juanenea se verán las caras en el playoff, que le otorgará a la pareja ganadora el billete para la única semifinal, donde esperan ya clasificados Ezkurra y Azpiroz.
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En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.
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