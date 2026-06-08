Aldabe y Barrenetxea ganan y se meten en la final, mientras que Segurola y Larrañaga se quedan fuera del torneo

Imanol Ansa y Aritz Zubiri se han impuesto a Beñat Segurola e Iban Larrañaga en tres sets (15-12, 14-15 y 8-6), en la quinta y última jornada de la liguilla de Erremontari-Sagardoaren Txapelketa. El frontón Galarreta ha acogido un encuentro lleno de alternativas, disputado y equilibrado hasta el final. El partido ha tenido de todo, también emoción gracias a marcadores muy ajustados. Tras cosechar un punto en el choque, Segurola y Larrañaga seguían vivos en el torneo, a la espera lo que tuviera que pasar en el segundo partido.

Segurola y Larrañaga han dado un gran comienzo al encuentro. La pareja de Petritegi ha impuesto perfectamente su estrategia. Han evitado de manera eficaz a Ansa, y el delantero de Aizarnazabal no ha parado de adelantarse, dominando los tantos. Así, Segurola y Larrañaga se han ido por delante al descanso (3-8).

De vuelta a la cancha, las circunstancias no han cambiado nada, y se han puesto 4-11 por delante en el luminoso. Daba la sensación de que tenían el set en el bolsillo, pero entonces ha despertado el delantero del Urnieta. Además, el cambio de pelota ha perjudicado a los de Petritegi, en beneficio de los representantes de la sidrería Bereziartua. Así, Ansa y Zubiri se han ido acercando a sus contrincantes. El empate lo han logrado en el cartón 12, y se han ido directamente al 15, con una remontada inverosímil (15-12).

La pareja de Bereziartua ha comenzado mandando en el segundo set, y en un santiamén han puesto el 3-0 en el marcador. Pero la pareja guipuzcoana no se ha resignado, y ha reaccionado. El primer empate en el set ha sido a seis, y, además, Segurola y Larrañaga se han conseguido irse por delante también al segundo descanso (6-8).

El segundo empate del set ha sido de ocho. Después han estado por delante el delantero urnietarra y el zaguero navarro, pero el marcador siempre ha sido ajustado hasta el final del juego. El tercer empate ha sido de 13, y el cuarto de 14. Segurola y Larrañaga se han jugado en un solo tanto seguir vivos en el campeonato, y ha caído a su favor (14-15). Así, también han forzado el tercer set.

En el tercer set de desempate, Ansa y Zubiri se han ido al descanso por delante (4-2) en el luminoso, por primera vez en todo el partido, en gran parte por el tremendo acierto del zaguero navarro con su saque. Sin embargo, como ya ocurriera en otras fases del encuentro, los guipuzcoanos no han cejado en su empeño y han apretado a sus rivales. Ha habido cuatro empates, que resumen la tremenda igualdad del choque. Al final, Ansa y Zubiri se han llevado el gato algua (8-6).