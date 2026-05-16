REAL SOCIEDAD VS. VALENCIA

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Matarazzo, sobre el adiós de Elustondo: “Es un día muy especial para un jugador muy especial"

Matarazzo Realeko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Matarazzo, Elustondoren agurrari buruz: "Oso egun berezia da jokalari berezi batentzat"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador ha adelantado que es muy posible que Elustondo juegue algunos minutos este domingo ante el Valencia, en el que será su último partido en Anoeta. 

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