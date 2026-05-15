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Barrenetxea sufre una lesión del aductor largo izquierdo

El jugador txuri-urdin se lesionó durante el partido ante el Girona del jueves.
GERONA, 14/05/2026.- El centrocampista de la Real Sociedad Ander Barrenetxea (i) intenta superar a Paulo Gazzaniga, guardameta del Girona, durante el partido de la jornada 36 de LaLiga que Girona FC y Real Sociedad disputan este jueves en el estadio municipal de Montilivi. EFE/David Borrat.
Barrenetxea, durente al partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Barrenetxeak lesioa du ezkerreko aduktore luzean
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador de la Real Sociedad Ander Barrenetxea sufrió una lesión del aductor largo izquierdo durante el partido ante el Girona del jueves, según ha anunciado el club txuri-urdin.

La vuelta a su actividad habitual dependerá de las características de la lesión y de la evolución del cuadro clínico.

Ander Barrenetxea Fútbol Real Sociedad Lesiones LaLiga EA Sports

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