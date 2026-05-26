Vingegaard va disparado para poner su nombre en la lista de ganadores de las tres grandes vueltas. El ciclista de Hillerslev ha cumplido el guion con otro ataque incontestable, a 6,6 km de meta, lo necesario para firmar el póker de victorias y acercarse a las 6 que logró Pogacar en 2024.

Otro beso a la foto de su familia, la que le inspira cada vez que mira el manillar. El zarpazo le ha llevado al protocolo ya habitual. Ha levantado los brazos en 2h.57.11, a una media de 38,2 km/hora. Le han seguido Felix Gall y Jay Hidley a 1:09 y 1:11 minutos; y Arensman a 1:14. En el top 10 el colombiano Egan Bernal, séptimo, a 2:07.

Con Vingegaard al mando, ahora Felix Gall es segundo en el podio a 4:03 minutos, Arensman tercero a 4:27 y el portugués Afonso Eulalio, se llevó el batacazo pasando del segundo al quinto lugar, a 5:40. Bernal cierra el top 10.

Cinco hombres han formado la fuga de la jornada: Ciccone, Einer Rubio, Chris Harper, Jhonatan Narváez y Diego Ulissi, pero la maglia rosa tenía en su agenda la victoria en Carí.

Los fugados han recibido una mala noticia en pleno empeño por hacer valer su esfuerzo: el Decathlon de Felix Gall, tercero en la general, se puso a tirar en cabeza con Visma para echar abajo la avanzadilla. La renta fue cayendo en picado. Se dejaron caer al pelotón Narváez y Ciccone a 16 de meta, aguantaron, luego Rubio, y finalmente Harper. El ciclista aussie, ganador en 2025 en Sestrière, fue atrapado a pie de puerto.

La subida ha comenzado con tres hombres de Vingegaard al frente. El color amarillo protegía el rosa del líder danés con las garras afiladas. Campenaerts ha seleccionado el grupo de elegidos, donde ya no estaba, hundido, el portugués Afonso Eulalio. Luego el joven Piganzoli ha dado la cara tras la fugaz colaboración de Kuss, con un paso que anunciaba la tormenta prevista. Apenas 8 corredores en la lucha por la etapa a 7 km de meta.

A 6,6 de la cima se ha apartado Piganzoli y ha salido disparado Vingegaard. Cambio de ritmo y hasta luego, muchachos. El danés ha dejado clavados a Bernal, Arensman y Hindley. El cuarto monólogo del gladiador, que entrará el domingo en Roma como ganador del Giro, se rubricó conforme a su nuevo protocolo. Un besito a la foto que lleva en el manillar de su mujer e hijos y brazos al cielo.