FINAL DE COPA
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¡La Real, campeona! Los goles de la final

(Foto de ARCHIVO) Mikel Oyarzabal of Real Sociedad celebrates a goal with teammates during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at Riyadh Air Metropolitano stadium on March 07, 2026, in Madrid, Spain. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press 07/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Reala txapeldun! Finaleko golak
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha ganado la Copa del Rey tras derrotar 1-2 al Atlético de Madrid. Barrene ha marcado el primer gol en el segundo 14. Lookman el segundo, Oyarzabal, de penalti, el tercero y Julián Álvarez el cuarto, el que ha llevado al 2-2.

¡Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey!
Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

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