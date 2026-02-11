En una primera parte en la que ambos equipos se han mostrado bastante timoratos, sobre todo en los primeros minutos de tanteo, la Real ha sido superior al Athletic y ha merecido irse por delante al descanso por número de ocasiones. Lo cierto es que los rojiblancos han llevado el peso del partido en los primeros compases, pero poco han tardado los de Matarazzo en arrebatar la posesión a los de Valverde.

Los donostiarras han reclamado un posible penalti sobre Carlos Soler en el minuto 19, en una jugada con Jauregizar. El primer remate del Athletic entre los tres palos se ha producido en el 20, pero el disparo de Guruzeta ha ido a las manos de Remiro.

En el 22, una buena jugada de la Real ha sido finalizada por Oyarzabal, su disparo con intención se ha marchado cerca de la escuadra izquierda de Padilla. En el 24 otra gran jugada de la Real, que Marín no ha acertado a culminar solo ante Padilla, que ha despejado su disparo a córner. Los txuri-urdines han vuelto a reclamar penalti en esa jugada por el contacto tras el remate de Marín.

Pasada la media hora, el guardameta rojiblanco, providencial, ha vuelto a sacar un cabezazo de Jon Martin a bocajarro en el segundo palo tras una falta sobre Guedes, que ha sido votada por Carlos Soler.

Posteriormente, en un contraataque del Athletic Unai Gómez no ha llegado a controlar un balón para después encarar a Remiro. Acto seguido Remiro ha blocado sin problemas un disparo desde fuera del área de Navarro.

En el tramo final de la primera mitad, Turrientes ha realizado un peligroso disparo desde fuera del área, que buscaba la escuadra, pero Rego lo ha sacado con la cabeza.

En el 42, la Real ha vuelto a reclamar penalti por mano de Laporte en el área del Athletic, pero el VAR no ha llamado al colegiado, entre las protestas de los txuri-urdines visiblemente enfadados. Después se ha producido un rifirrafe entre Adama y Aramburu, que el árbitro ha solventado con un apercibimiento verbal a ambos jugadores. La primera parte ha terminado con un disparo de Iñaki Williams a las manos de Remiro.

Tras el descanso, el guion del encuentro no ha cambiado. Nada más iniciarse la segunda parte la Real ha gozado de una doble ocasión. Un excelente centro de Guedes ha sido rematado por Oyarzabal de primeras, Padilla ha hecho otra magnífica parada, pero el rechace le ha caído a Marín, que ha bocajarro ha mandado el balón al palo. De todas maneras, Marín parecía estar en fuera de juego.

El equipo guipuzcoano ha encontrado premio a superioridad en un nuevo desmarque de Guedes a la espalda, que ha dejado el esférico a Turrientes tras superar a Padilla, y el beasaindarra a puerta vacía ha adelantado a los donostiarras.