Damaris Egurrola, ante su tercera final de Liga de Campeones
Este fin de semana se disputa la final de la Liga de Campeones femenina que enfrentará al Barcelona y al Olympique de Lyon en Oslo.
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La selección del Congo cancela su concentración y despedida en Kinshasa por el brote de ébola
El portavoz de su selección ha afirmado que no debería haber temor a que los jugadores congoleños se contagien antes del Mundial, ya que casi todos ellos juegan en el extranjero, principalmente en Francia.
El Aston Villa gana al Friburgo (0-3) y Emery conquista su quinta Europa League
El técnico de Hondarribia ha guiado a los villanos hacia la victoria en la final disputada en Estambul. El conjunto alemán no ha sido rival para el equipo inglés, que ha dominado de cabo a rabo el choque.
El Bournemouth de Iraola empata con el City y hace campeón al Arsenal de Arteta
De esta manera, los gunners se han proclamado campeones de la Premier League 22 años después y por decimocuarta vez en toda su historia.
El Barcelona también reina en la Copa
Las culés han ganado su 12ª Copa de la Reina, la tercera consecutiva, tras derrotar al Atlético de Madrid por 3-1.
La vizcaína Olatz Rivera arbitrará la final de la Copa de la Reina
Además, la colegiada bilbaína tendrá como asistentes a la getxotarra Iragartze Fernández y la laudioarra Haizea Castresana.
Aston Villa-Friburgo, final de la Europe League, y Rayo Vallecano-Crystal Palace, final de la Conference League
El técnico navarro Iñigo Pérez ha metido al equipo de Vallecas, barrio obrero de Madrid, en su primera final europea tras eliminar al Estrasburgo francés en semifinales. Por su parte, el Aston Villa del guipuzcoano Unai Emery ha remontado su eliminatoria al Nottingham Forest.
El PSG, vigente campeón, se cita con el Arsenal en la final tras eliminar al Bayern (1-1)
Un tempranero gol de Dembele a los dos minutos y 20 segundos ha sido contrarrestado por otro de Kane en el 94, pero el equipo bávaro necesitaba un tanto más para forzar la prórroga y ya era demasiado tarde.
Un solitario gol Saka mete al Arsenal en su segunda final y apea al Atlético (1-0)
Los de Mikel Arteta esperan ya rival para la final, que se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.
El Barça Femení se vuelve a ver las caras con el Olympique de Lyon en la final de la Champions
Esta será la séptima final en la historia del equipo catalán, de las cuales las seis ultimas han sido de forma consecutiva. El partido se disputará el sábado 23 de mayo en el Estadio Ullevaal de Oslo (Noruega).