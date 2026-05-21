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Damaris Egurrola, ante su tercera final de Liga de Campeones

(Foto de ARCHIVO) Damaris Egurrola of Olympique Lyonnais reacts during the UEFA Women's Champions League 2023/24 Final match between FC Barcelona and Olympique Lyonnais at San Mames on May 25, 2024, in Bilbao, Spain. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press 25/5/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00

Damaris Egurrola, jugadora vizcaína del Olympique de Lyon francés. Foto de archivo: Europa Press

Euskaraz irakurri: Bideoa: Damaris Egurrolari elkarrizketa, Bartzelona-Olympique Lyon Txapeldunen Ligako finalaren atarian
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KIROLAK EITB

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Este fin de semana se disputa la final de la Liga de Campeones femenina que enfrentará al Barcelona y al Olympique de Lyon en Oslo.

El Barça Femeni se enfrentará al Olympique de Lyon en la final de la Liga de Campeones
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