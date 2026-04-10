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EN DIRECTO: Etapa reina de la Itzulia Basque Country (Eibar-Eibar, 176.2 kms)

Txirrindularitza Euskal Herriko Itzulia 2026
18:00 - 20:00
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Txirrindularitza Euskal Herriko Itzulia 2026
Euskaraz irakurri: Itzulia (5. etapa): Eibar-Eibar
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KIROLAK EITB

Última actualización

Sigue en directo la retransmisión de la 5ª etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en Eibar. Desde las 15:15 horas y hasta las 18:15, no te pierdas ningún detalle de la etapa reina de la presente edición.

Ciclismo Quinta etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

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