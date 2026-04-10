Itzulia: 5ª etapa

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Resumen de la 5ª etapa de la Itzulia, ganada por Paul Seixas

Seixas eta Lipowitz Itzulia
18:00 - 20:00
Lipowitz y Seixas, al sprint. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Paul Seixasek irabazi duen Itzuliko 5. etaparen laburpena
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon) ha logrado su tercera victoria de etapa en la Itzulia 2026, en la quinta etapa con salida y llegada en Eibar. A falta de 30 kilómetros, se ha lanzado en la escapada junto al alemán Florian Lipowitz (Red Bull), y entre ambos se ha decidido el vencedor en el sprint final.

UCI World Tour Quinta etapa Itzulia masculina Ciclismo Itzulia Basque Country

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