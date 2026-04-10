5ª etapa
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Duelo entre Seixas y Lipowitz en el último kilómetro

Seixas eta Lipowitz
18:00 - 20:00
Duelo entre Seixas y Lipowitz en el último kilómetro
Euskaraz irakurri: Seixasen eta Lipowitzen arteko lehia azken kilometroan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El líder de la Itzulia, Paul Seixas (Decathlon), se ha impuesto en la etapa reina disputada en Eibar, consiguiendo su tercera victoria en esta edición. Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) y Javier Romo (Movistar) han sido segundo y tercero, respectivamente. 

SD Eibar Paul Seixas UCI World Tour Quinta etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

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