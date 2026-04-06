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EN DIRECTO: 1ª etapa de la Itzulia Basque Country 2026: Bilbao-Bilbao (13,8 km)

Txirrindularitza Euskal Herriko Itzulia 2026
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Txirrindularitza Euskal Herriko Itzulia 2026
Euskaraz irakurri: Zuzenean: 2026ko Itzuliko 1. etapa: Bilbo-Bilbo (13,8 km)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Sigue en directo la retransmisión de la primera etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en Bilbao. Desde las 14:30 horas, coincidiendo con la partida del primer ciclista, y hasta las 18:30 no te pierdas ninguno de los pormenores de la jornada de inaugural de la prueba.

Ciclismo Primera etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country UCI World Tour

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