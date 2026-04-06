1ª etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Paul Seixas gana la contrarreloj de la primera etapa de la Itzulia y saca 51 segundos a Del Toro y 1:16 a Ayuso

Paul-Seixas-Itzulia-2026-primera-etapa-crono-Bilbao
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Paul Seixasek Itzuliko lehenengo etapako erlojupekoa irabazi du; Del Torok 51 segundo galdu ditu, eta Ayusok 1:16
author image

J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El joven corredor francés del equipo Decathlon es, de esta manera, el primer líder la Itzulia Basque Country de 2026. Pello Bilbao y Mikel Landa han sido los mejores ciclistas vascos en la jornada, a 53 y 55 segundos de Seixas, respectivamente.

Mikel Landa Meana Primera etapa Itzulia masculina UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country Fundación Euskadi Pello Bilbao

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X