1ª etapa
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Mikel Landa, tras la contrarreloj de la Itzulia: “He tenido buenas sensaciones, así que estoy contento”

Mikel Landa (elkarrizketa)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mikel Landa, Itzuliko erlojupekoaz: “Sentsazio onak izan ditut; beraz, pozik”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista vasco del Soudal Quick-Step ha obtenido el decimoctavo puesto en la etapa, y ha perdido 55 segundos con respecto a Paul Seixas, que ha sido el ganador. 

Mikel Landa Meana Primera etapa Itzulia masculina UCI World Tour Itzulia Basque Country

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