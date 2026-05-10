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El Kosner Baskonia aprovecha el cansancio europeo del Valencia (86-88)

VALENCIA, 10/05/2026.- El escolta del Valencia Basket Sergio de Larrea (c) entra a canasta entre Clement Frisch (i) y Matteo Spagnolo, ambos del Baskonia, durante el partido de baloncesto correspondiente a la J30 de la Liga Endesa disputado hoy domingo en el pabellón Roig Arena de Valencia entre Valencia Basket y Kosner Baskonia. EFE/Miguel Ángel Polo.
18:00 - 20:00
Valencia vs. Kosner Baskonia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak Valentziaren Europako nekea aprobetxatu du (86-88)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia se ha impuesto en el Roig Arena por 86-88 al Valencia Basket en una apretado final de partido, en el que los locales con una espectacular arreón final estuvieron a punto de llevarse un encuentro de alternativas.

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