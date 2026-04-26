El Kosner Baskonia pierde ante el Barcelona un duelo muy reñido (92-95)
El Kosner Baskonia ha perdido por 92-95 ante el Barcelona en la 28ª jornada de la Liga Endesa. Pese a empezar por detrás, ha logrado dar la vuelta al marcador y mandar hasta los minutos finales, donde Toko Shengelia ha sido clave para la victoria culé.
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Galbiati: “Forrest no ha firmado nada por ahora"
El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, ha asegurado este viernes que tras hablar con Trent Forrest, el base “no ha firmado nada por ahora” y que el jugador está "concentrado". "Ahora lo más importante es terminar la temporada en el modo correcto", ha indicado el técnico, que ha dicho que hablar sobre los posibles movimientos de mercado es un tema que compete al club.
Kosner Baskonia pierde en casa del Joventut (81-69)
Los vitorianos salen derrotados en el partido correspondiente a la 27ª jornada de la Liga Endesa.
El Kosner Baskonia se despide de la Euroliga con derrota en Belgrado (91-79)
Los alaveses han abandonado su buena racha perdiendo en la visita al Partizán de la última jornada sin nada en juego.
El Kosner Baskonia cierra en Belgrado, ante el Partizan, su participación en la Euroliga 2025-2026
Los de Paolo Galbiati no han podido trasladar a la competición internacional la excelente temporada que están llevando a cabo en los demás campeonatos en que compite; el equipo vasco busca ganar en una pista donde solo lo ha logrado una vez, en 2002.
Forrest da la victoria al Kosner Baskonia ante el Dreamland Gran Canaria (88-86)
Trent Forrest hizo otro truco de magia a siete segundos del final para lograr una canasta con falta personal que puso el definitivo 88-86 a favor de Kosner Baskonia que sufrió ante un reactivado Dreamland Gran Canaria que, en el debut del argentino Ernesto 'Ché' García en el banquillo, rozó la hazaña en el Buesa Arena.
El Kosner Baskonia sigue con paso firme y se impone a la Virtus (72-82)
El equipo vitoriano ha logrado su segunda victoria a domicilio en un partido que dominó durante muchos minutos.
El Kosner Baskonia vuelve a ganar a puerta cerrada al Maccabi (101-98)
Los vitorianos han realizado un gran tercer cuarto en el que ha firmado un contundente, 40-19, clave en un partido interminable.
El Kosner Baskonia vence al Baxi Manresa y suma su cuarta victoria consecutiva en Liga (83-88)
El Kosner Baskonia alargó este domingo su buena inercia con su cuarta victoria consecutiva en la Liga Endesa, tras imponerse en un partido ajustado en el Nou Congost al Baxi Manresa (83-88), que sigue atrapado en la zona baja de la tabla tras su cuarta derrota liguera consecutiva. Un parcial final de 2-11 y la determinación de Timothe Luwawu-Cabarrot (27 puntos) y Trent Forrest (20) decantaron el triunfo a favor del cuadro vitoriano, que se sitúa con un balance de 18 victorias y 7 derrotas.
El Baskonia vuelve a ganar al Real Madrid (98-96)
El equipo vitoriano ha vuelto a sacar su carácter y ha golpeado a los blancos como hace dos meses en la final de la Copa del Rey.