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El Kosner Baskonia pierde ante el Barcelona un duelo muy reñido (92-95)

VITORIA, 26/04/2026.- El pívot georgiano del FC Barcelona Shengelia y el pívot nigeriano del Baskonia Eugene Omoruyi pelean por el balón, durante el encuentro correspondiente a la 28ª jornada de Liga Endesa, disputado este domingo en Fernando Buesa Arena de Vitoria. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
Kosner Baskonia vs. Barcelona. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak lehia estua galdu du Bartzelonaren aurka (92-95)
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KIROLAK EITB

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El Kosner Baskonia ha perdido por 92-95 ante el Barcelona en la 28ª jornada de la Liga Endesa. Pese a empezar por detrás, ha logrado dar la vuelta al marcador y mandar hasta los minutos finales, donde Toko Shengelia ha sido clave para la victoria culé.

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18:00 - 20:00
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