CELEBRACIÓN BASKONIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Paolo Galbiati: “No podía esperar nada mejor que ver esta plaza llena para mi club”

18:00 - 20:00
Paolo Galbiati en el balcón de la plaza de la Virgen Blanca. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Paolo Galbiati: “Ezin nuen plaza hau nire klubarentzat beteta ikustea baino hoberik espero”
author image

U. A. E. | EITB

Última actualización

Paolo Galbiati se ha convertido en el símbolo del Baskonia. Querido entre los vitorianos y único en poner ambiente. Estas han sido las palabras que ha dedicado a los vitorianos, a los baskonistas y a su equipo de trabajo.       

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sedekerskis: “Sin vosotros esta Copa no sería posible; seguiremos defendiendo estos colores y este escudo”

La Plaza de la Virgen Blanca se ha convertido en una celebración masiva en honor la Copa del Rey ganada por el Baskonia. El capitán Tadas Sedekerskis ha agradecido a los aficionados el apoyo y los ánimos. Markus Howard también ha querido dedicar unas palabras a los aficionados: “Os merecéis más que a nadie; esta victoria es tan vuestra como la nuestra”.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X