El Kosner Baskonia jugará en Badalona la Supercopa de 2026, el 19 y el 20 de septiembre, según ha informado este martes la organización del campeonato. El equipo vasco se enfrentará al Valencia Basket, al Joventut y al campeón de la Liga Endesa de la temporada 2025-2026; si la Liga la ganara el Baskonia, el Valencia o el Joventut, el cuarto participante sería el equipo mejor clasificado en el play-off.

"La Supercopa Endesa llega a una ciudad que vive el baloncesto en todos sus rincones, y que tiene una tradición e historia inigualables en nuestro deporte. Agradecer al Ayuntamiento de Badalona la apuesta que hace por el evento y por el baloncesto", ha señalado Antonio Martín, presidente de la ACB.

El evento oficial de presentación tendrá lugar el jueves 28 de mayo, a las 16:30 horas.