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Kosner Baskonia pierde en casa del Joventut (81-69)

El alero estadounidense del Joventut, Jabari Parker (i) intenta superar al base italiano del Baskonia, Matteo Spagnolo en el partido correspondiente de la jornada 27 de Liga Endesa que Baskonia y Joventut disputan este sábado en el Olímpico de Badalona. EFE/Marta Pérez
18:00 - 20:00
Joventut vs Baskonia
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak galdu egin du Joventuten etxean (81-69)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Los vitorianos salen derrotados en el partido correspondiente a la 27ª jornada de la Liga Endesa. 

Saski Baskonia Liga Endesa

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MANRESA (BARCELONA), 05/04/2026.- El pívot español del Baxi Manresa Pierre Oriola (c) atrapa un rebote durante el encuentro de la jornada 25 de la Liga Endesa entre el Baxi Manresa y el Kosner Baskonia, disputado este domingo en el Pabellón Nou Congost de Manresa. EFE/Siu Wu
18:00 - 20:00
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Hace  min.

El Kosner Baskonia vence al Baxi Manresa y suma su cuarta victoria consecutiva en Liga (83-88)

El Kosner Baskonia alargó este domingo su buena inercia con su cuarta victoria consecutiva en la Liga Endesa, tras imponerse en un partido ajustado en el Nou Congost al Baxi Manresa (83-88), que sigue atrapado en la zona baja de la tabla tras su cuarta derrota liguera consecutiva. Un parcial final de 2-11 y la determinación de Timothe Luwawu-Cabarrot (27 puntos) y Trent Forrest (20) decantaron el triunfo a favor del cuadro vitoriano, que se sitúa con un balance de 18 victorias y 7 derrotas.

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