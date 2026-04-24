Galbiati: “Forrest no ha firmado nada por ahora"

El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, ha asegurado este viernes que tras hablar con Trent Forrest, el base “no ha firmado nada por ahora” y que el jugador está "concentrado".

"Ahora lo más importante es terminar la temporada en el modo correcto", ha indicado el técnico, que ha dicho que hablar sobre los posibles movimientos de mercado es un tema que compete al club.