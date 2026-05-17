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El Kosner Baskonia muestra su colmillo ante el Granada (121-85)

VITORIA-GASTEIZ, 17/05/2026.- El alero del Baskonia Rodions Kurucs (d) disputa un balón con el alero del Granada Babatunde Olumuyiwa (i) durante el encuentro de la jornada 32 de la Liga Endesa entre Kosner Baskonia y Covirán Granada celebrado este domingo en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
Kosner Baskonia vs. Granada. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak hortzak erakutsi ditu Granadaren aurka (121-85)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia ha mostrado este domingo su colmillo ante el Covirán Granada y ha logrado un contundente triunfo, por 121-85, que le mantiene en la pelea por la segunda plaza de la Liga Endesa.

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