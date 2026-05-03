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Kosner Baskonia derrota al Breogán y se acerca al segundo puesto (112-84)

VITORIA-GASTEIZ, 03/05/2026.-El jugador del Kosner Baskonia Luwawu-Cabarrot, y el jugador del Río Brogán D. Apic, durante el partido de la Liga Endesa de baloncesto entre el Kosner Baskonia y el Río Breogán, este domingo en Vitoria.-EFE/ Adrian Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
El jugador del Kosner Baskonia Luwawu-Cabarrot y el jugador del Río Brogán D. Apic. Foto: Efe.
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KIROLAK EITB

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El Kosner Baskonia superó este domingo al Río Breogán, por 112-84, y comprimió la zona noble de la clasificación de la Liga Endesa con una importante victoria que le vuelve a acercar a la segunda plaza.

Las derrotas de Valencia Basket y Ucam Murcia propiciaron que el conjunto gasteiztarra siga aspirando a puestos más altos de la clasificación.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

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18:00 - 20:00
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El Kosner Baskonia vence al Baxi Manresa y suma su cuarta victoria consecutiva en Liga (83-88)

El Kosner Baskonia alargó este domingo su buena inercia con su cuarta victoria consecutiva en la Liga Endesa, tras imponerse en un partido ajustado en el Nou Congost al Baxi Manresa (83-88), que sigue atrapado en la zona baja de la tabla tras su cuarta derrota liguera consecutiva. Un parcial final de 2-11 y la determinación de Timothe Luwawu-Cabarrot (27 puntos) y Trent Forrest (20) decantaron el triunfo a favor del cuadro vitoriano, que se sitúa con un balance de 18 victorias y 7 derrotas.

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