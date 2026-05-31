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Miguel Capellán, entrenador de Darío en Ezcaray: “Es que… ¿sabes lo que ha hecho Darío…? Es que es increíble…”

Miguel Capellan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Miguel Capellan, Darioren entrenatzailea Ezkarain: “Ba al dakizu zer egin duen Dariok…? Sinestezina da…”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Miguel Capellán fue entrenador de Darío en los inicios como pelotari del nuevo campeón Manomanista; tras ver la final que se ha disputado en el Navarra Arena, en la que el delantero riojano se ha hecho con la txapela, Capellán ha recordado, emocionado, aquellos años.

Aspe Pelota Pelota Pelota a mano Darío Gómez Navarra Arena Manomanista

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