Ibon Martín gana la Clásica Alpes Marítimos
El ciclista vitoriano del Kern Pharma ha obtenido la victoria, este miércoles, en la carrera, que se disputa en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, en Francia. En el Tour de Valonia, el corredor vizcaíno del Movistar Jon Barrenetxea se ha caído y podría tener rota la clavícula.
El ciclista vasco del Kern Pharma Ibon Martín ha ganado la Mercan'Tour Clásica Alpes Marítimos de 2026, este miércoles, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, en Francia. Martín ha obtenido, de esta manera, su primera victoria como profesional, en una jornada en la que su compañero Iván Ramiro Sosa ha sido segundo. Además, en el Tour de Valonia, el corredor vizcaíno del Movistar Jon Barrenetxea ha sufrido una caída y podrá tener rotura de clavícula.
En este contexto, Ibon Martín ha sido el mejor en la sexta edición de la Mercan'Tour Clásica Alpes Marítimos. El vitoriano del Kern Pharma ha llegado a meta con su compañero Iván Ramiro Sosa, y los dos ciclistas del equipo navarro han llegado por delante de Léo Bisiaux (Decathlon) y Domenico Pozzovivo (Solution Tech); Bisiaux y Pozzovivo han cedido, respectivamente, once y catorce segundos con respecto a Martín.
En el Tour de Valonia, en la tercera etapa, el triunfo ha sido para Laurence Pithie, del Red Bull-BORA. Jon Barrenetxea se ha visto envuelto en una caída, y el corredor vasco del Movistar podría haberse roto la clavícula, según ha adelantado su equipo en redes sociales.
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