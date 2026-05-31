Final
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El 6-21, el mejor tanto de la final: Darío lo ha concluido con un gran pelotazo

Dario Gomez
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 6-21ekoa, finaleko tantorik onena: Dariok pilotakada bikaina emanda amaitu du
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el penúltimo tanto de la final del Manomanista, los dos pelotaris han jugado con mucha velocidad, han mostrado una excelente defensa y, a pesar del cansancio acumulado, han hecho disfrutar de lo lindo al público que ha llenado el Navarra Arena.

Pelota Pelota a mano Iñaki Artola Darío Gómez Aspe Pelota Baiko pelota Navarra Arena Manomanista

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