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Calurosa bienvenida del pueblo de Ezcaray a su campeón, Darío Gómez

Dario Gomez, Buruz Buruko txapelduna
18:00 - 20:00
Darío Gómez, a su llegada a Ezcaray
Euskaraz irakurri: Ezkaraiko herritarrek ongietorri beroa egin diote Dario Gomez txapeldunari
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KIROLAK EITB

Última actualización

El nuevo campeón del Manomanista Darío Gómez fue recibido por una multitud en su vuelta a Ezcaray. Muy agradecido, el riojano se mostró muy emocionado.

Darío Gómez, campeón del Manomanista de 2026
Pelota a mano Manomanista

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