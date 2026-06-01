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Darío Gómez: “Voy a tirar todo el año vestido de rojo, ni en mis mejores sueños estaba previsto”

Entrevista a Darío
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dario Gomez: “Gorriz jantzita pasako dut urte osoa, ametsik onenetan ere ez nuen halakorik aurreikusten”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Darío Gómez, vigente campeón del Campeonato Manomanista, ha concedido una entrevista desde la plaza de Ezcaray. El riojano, contento con la victoria, nos ha contado que “el torneo ha sido mucho mejor de lo soñado” y que ya está “pensando en todo lo que viene por delante”.

Pelota a mano Darío Gómez Manomanista Pelota

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