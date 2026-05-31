FINAL MANOMANISTA
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Último tanto de la final y entrega de premios

GRAFCAV4261. PAMPLONA, 31/05/2026.- El pelotari riojano Darío Gómez (en la imagen) se ha coronado por primera vez campeón del Manomanista 2026 al derrotar a Iñaki Artola por 6-22 este domingo en el Navarra y ha logrado la txapela para La Rioja 73 años después. Tanto Artola como Darío se presentaban en la capital navarra con la oportunidad de estrenarse en la lista de campeones del mano a mano, hasta hoy con 31 nombres, lo cual ha creado una gran expectación que ha tenido su efecto en un Navarra Arena que ha rozado el lleno. Darío, de azul, ha ganado el saque y ha abierto el marcador con un tanto producto de un fallo de Artola, a partir de ahí el riojano ha cogido el centro de la cancha durante unos primeros tantos muy peloteados y de gran exigencia física para ambos. EFE/ Jesus Diges
18:00 - 20:00
Darío Gómez. Aragón | EFE
Euskaraz irakurri: Finaleko azken tantoa eta sari banaketa
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KIROLAK EITB

Última actualización

Darío Gómez es el nuevo campeón del Manomanista 2026. Este domingo, en la final disputada en el Navarra Arena de Pamplona, el pelotari de Aspe ha superado a Iñaki Artola por 6-22, y gracias a esa victoria se ha llevado la txapela.

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