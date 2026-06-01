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El camino hacia la gloria de Dario Gómez, una larga trayectoria con muchas espinas

Dario-Gomez-debut-aspe
18:00 - 20:00
Un joven Dario Gómez, con tan solo 19 años, la víspera de su debut en profesionales el 14 de junio de 2015. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Dario Gomezek Buruz Buruko Txapelketako txapela lortu arte profesionaletan egindako ibilbidearen laburpena
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KIROLAK EITB

Última actualización

El delantero riojano debutó en profesionales el 14 de junio de 2015, de la mano de Aspe, en el Adarraga de Logroño. El camino del campeón manomanista ha estado plagado de dificultades, ya que tuvo problemas de arritmia y durante largos años vivió un auténtico calvario con sus manos.

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