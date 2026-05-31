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Balba Gil, madre de Darío: “Para mí, mi hijo es mi campeón”

Balba Gil
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Balba Gil, Darioren ama: “Niretzat, nire semea nire txapelduna da”
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KIROLAK EITB

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“Es el sueño de toda su vida”, ha dicho Balba Gil, la madre de Darío, campeón del Manomanista de 2026, minutos después de que su hijo haya conseguido la txapela, en el Navarra Arena. Darío ha ganado con mucha claridad, 6-22, a Iñaki Artola, en la final.

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