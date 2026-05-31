FINAL MANOMANISTA
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Darío Gómez: “No quería pensar en nada más que en el siguiente pelotazo”

Dario
18:00 - 20:00
Darío Gómez. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Dario Gomez: "Hurrengo pilotakadan baino ez nuen pentsatu nahi"
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KIROLAK EITB

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Declaraciones de Darío Gómez, pelotari de Aspe, tras conquistar la txapela y proclamarse campeón del Manomanista 2026.

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