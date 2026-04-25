Torneo individual Laboral Kutxa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Final inédita: Urreisti y Laduche pelearán por el Individual

Zesta
18:00 - 20:00

Eñaut Urreisti y Ludovic Laduche. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Ezusteko finala: Urreisti eta Laduche, Banakako txapelaren bila
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Eñaut Urreisti y Ludovic Laduche disputarán el sábado 2 de mayo una final inédita del Individual de cesta-punta en Berriatua, tras eliminar respectivamente al campeón Aritz Erkiaga y al favorito Johan Sorozabal.

Ludovic Laduche Jai Alai League Eñaut Urreisti Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X