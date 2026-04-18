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Erkiaga logra avanzar en el Campeonato Individual tras un sufrido partido

18:00 - 20:00
Erkiaga en el Campeonato Individual de Cesta Punta disputado en Mendibarren de Berriatua
Euskaraz irakurri: Erkiagak kostata lortu du Banakako Txapelketan aurrera egitea
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KIROLAK EITB

Última actualización

Aritz Erkiaga se impuso a Julen Basterra "Txanika" en el primer partido del Campeonato Individual de Cesta Punta disputado en Mendibarren de Berriatua. Aunque fue un partido vivo y sufrido, logró la victoria en tres juegos (6-12, 12-6 y 5-3). Johan, por su parte, ganó al Libois en dos juegos por 12-8 y 12-10.

Jai Alai League Johan Sorozabal Aritz Erkiaga Cesta punta

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