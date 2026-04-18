Erkiaga logra avanzar en el Campeonato Individual tras un sufrido partido

Con un gran ambiente en las gradas se disputaron ayer las semifinales del Master Series de Zumaia y las parejas Ihart-Maialen y Olharan-Lekerika han sido las vencedoras en dos juegos. Olharan y Lekerika se impusieron por 13-15 y 11-15 a Urreisti y Uranga, mientras que Ihart y Maialen se impusieron por 15-13 y 15-5 a Sorozabal y Eneritz.