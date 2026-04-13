Zumaia Master Series
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Imanol López, emocionado, en su despedida: “Que siga esta ola de este bonito deporte, que merece la pena"

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18:00 - 20:00
Imanol López, emocionado en su despedida de los frontones. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Imanol Lopez atzelariaren hitzaldia Zumaiako Master Series txapelketa irabazi ondoren
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KIROLAK EITB

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El zaguero de Zumaia ha agradecido "a todos, de corazón, este momento, especialmente a mi familia". "Para mí ha sido un orgullo dedicarme durante tantos años a este deporte", ha agregado en su discurso de despedida.

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