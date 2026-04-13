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Un grupo de mariachis canta a Imanol López, en su despedida: “Sigo siendo el rey”

Imanol Lopez (mariatxiak)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mariatxi talde batek, Imanol Lopezi, haren agurrean: “Erregea izaten jarraitzen dut”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

En el frontón Aitzuri, en Zumaia, minutos después de que Imanol López haya dicho adiós a la cesta punta profesional, el gran protagonista de la jornada ha recibido una sorpresa: unos mariachis le han dedicado “El rey”, que él también ha cantado al completo.

Cesta punta Pelota Imanol López Jai Alai League

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