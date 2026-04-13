Un grupo de mariachis canta a Imanol López, en su despedida: “Sigo siendo el rey”
En el frontón Aitzuri, en Zumaia, minutos después de que Imanol López haya dicho adiós a la cesta punta profesional, el gran protagonista de la jornada ha recibido una sorpresa: unos mariachis le han dedicado “El rey”, que él también ha cantado al completo.
Te puede interesar
Imanol López, emocionado, en su despedida: “Que siga esta ola de este bonito deporte, que merece la pena"
El zaguero de Zumaia ha agradecido "a todos, de corazón, este momento, especialmente a mi familia". "Para mí ha sido un orgullo dedicarme durante tantos años a este deporte", ha agregado en su discurso de despedida.
Imanol López: “Siento alegría, he disfrutado mucho, estoy muy contento”
Imanol López ha dicho adiós a la pelota profesional en la final del Zumaia Jai Alai Master Series de 2026, en el frontón Aitzuri, en las fiestas de su pueblo, y, además, ha logrado la última txapela de su carrera, junto a Aritz Erkiaga, ante Jean Olharan y Unai Lekerika.
Imanol López, acompañado de Erkiaga, campeón en su despedida
Aritz Erkiaga e Imanol López han ganado la final en dos sets (15-12 y 15-10) a Jean Olharan y Unai Lekerika, en el último partido del gran zaguero de Zumaia. En la final femenina, Elaia Gogenola y Frida Watkins se han impuesto en tres juegos (15-9, 11-15 y 5-2).
Imanol López se despedirá de la cesta punta el día de San Telmo, en la final del Zumaia Jai Alai Master Series
En la segunda semifinal, que se ha jugado este lunes, Erkiaga y López han eliminado a Johan e Ibarluzea, en dos sets, por 15-9 y 15-11; en el campeonato femenino, Elaia y Frida han superado también en dos sets, por 15-14 y 15-12, a Helena y Oaia.
Presentan la quinta edición del All Star de San Juan de Luz
Este miércoles se ha presentado la quinta edición del All Star de Donibane Lohizune. El masculino comenzará el 9 de abril. y el femenino lo hará el 21. Las finales se celebrarán el día 28 y se podrán seguir en Euskal Telebista.
Olharan-Lekerika e Ihart-Maialen, a la final del Master Series de Zumaia
Con un gran ambiente en las gradas se disputaron ayer las semifinales del Master Series de Zumaia y las parejas Ihart-Maialen y Olharan-Lekerika han sido las vencedoras en dos juegos. Olharan y Lekerika se impusieron por 13-15 y 11-15 a Urreisti y Uranga, mientras que Ihart y Maialen se impusieron por 15-13 y 15-5 a Sorozabal y Eneritz.
12 puntistas, en el Campeonato individual de cesta punta Laboral Kutxa 2026
La competición se llevará a cabo del 3 al 12 de abril en el frontón Mendibarren de Berriatua.
Imanol López, el mejor zaguero del último cuarto de siglo, colgará la cesta en su pueblo, Zumaia
Se retirará bien el 6 de abril o en caso de que pase a la final, el día de San Telmo, festivo en la localidad guipuzcoana. López jugará el Master Series de Zumaia acompañado por el mejor delantero de la actualidad, Aritz Erkiaga.
Erkiaga y Atain, campeones del Ezkurdi Jai Alai Master Series
En la final, que se ha disputado este lunes, han ganado a Urreisti y Lekerika, en tres sets, por 15-11, 12-15 y 5-1.