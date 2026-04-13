Zumaia Master Series
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Imanol López: “Siento alegría, he disfrutado mucho, estoy muy contento”

Imanol Lopez (elkarrizketa)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Lopez: “Poza sentitzen dut, asko disfrutatu dut, oso pozik nago”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Imanol López ha dicho adiós a la pelota profesional en la final del Zumaia Jai Alai Master Series de 2026, en el frontón Aitzuri, en las fiestas de su pueblo, y, además, ha logrado la última txapela de su carrera, junto a Aritz Erkiaga, ante Jean Olharan y Unai Lekerika. 

Cesta punta Pelota Imanol López Jai Alai League

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