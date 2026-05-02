Cesta punta
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Urreisti, campeón del Individual

Urreisti eta Laduche
18:00 - 20:00
Urreisti y Laduche en el podio. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Urreisti, Buruz Buruko txapeldun
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Eñaut Urreisti es el nuevo campeón del Individual de cesta punta 2026 tras derrotar en la final disputada en Berritxu a Ludovic Laduche por 6-12 y 8-12 en un duro partido en el que al final se ha decidido en dos sets.

Cesta punta Pelota Eñaut Urreisti Ludovic Laduche Jai Alai League

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X