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Bixente-Atain y Erkiaga-Gorka, y Pape-Lizardi y Laugié-Mercadié, a la final del All Star de Donibane Lohizune

Aritz Erkiaga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bixente-Atain eta Erkiaga-Gorka, eta Pape-Lizardi eta Laugie-Mercadie, Donibane Lohizuneko All Starreko finalera
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KIROLAK EITB

Última actualización

En las quinielas de este martes, han sido las mejores parejas, y, de esa forma, se han hecho con el billete para las finales, que tendrán lugar el próximo martes, 28 de abril.

Cesta punta Pelota Aritz Erkiaga Gorka Sorozabal Jai Alai League

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