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Eñaut Urreisti y Thibault Basque, campeones del All Star de San Juan de Luz

Donibane-Lohizune-All-Star-Urreisti-Basque-txapeldun
18:00 - 20:00
Eñaut Urreisti y Thibault Basque, campeones del All Star en San Juan de Luz. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Eñaut Urreisti eta Thibault Basque, All Starreko txapeldunak Donibane Lohizunen
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la final disputada en formato quiniela, la pareja Urreisti-Basque ha sumado 34 puntos, Tambourindeguy-Oyhenard 24, Bixente-Atain 12 y Erkiaga-Gorka 11.

Jai Alai League Gorka Sorozabal Eñaut Urreisti Aritz Erkiaga Pelota Cesta punta Thibault Basque

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