Eñaut Urreisti y Thibault Basque, campeones del All Star de San Juan de Luz
En la final disputada en formato quiniela, la pareja Urreisti-Basque ha sumado 34 puntos, Tambourindeguy-Oyhenard 24, Bixente-Atain 12 y Erkiaga-Gorka 11.
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Erika Mugartegi y Maialen Aldazabal se imponen en el All Star de San Juan de Luz
En la final disputada en formato quiniela, la pareja Erika-Maialen ha sumado 43 puntos en 45 minutos, Helena-Oaia 20, Pape-Lizardi 14 y Laugie-Mercadie 11.
Final inédita: Urreisti y Laduche pelearán por el Individual
Eñaut Urreisti y Ludovic Laduche disputarán el sábado 2 de mayo una final inédita del Individual de cesta-punta en Berriatua, tras eliminar respectivamente al campeón Aritz Erkiaga y al favorito Johan Sorozabal.
Bixente-Atain y Erkiaga-Gorka, y Pape-Lizardi y Laugié-Mercadié, a la final del All Star de Donibane Lohizune
En las quinielas de este martes, han sido las mejores parejas, y, de esa forma, se han hecho con el billete para las finales, que tendrán lugar el próximo martes, 28 de abril.
Erkiaga logra avanzar en el Campeonato Individual tras un sufrido partido
Aritz Erkiaga se impuso a Julen Basterra "Txanika" en el primer partido del Campeonato Individual de Cesta Punta disputado en Mendibarren de Berriatua. Aunque fue un partido vivo y sufrido, logró la victoria en tres juegos (6-12, 12-6 y 5-3). Johan, por su parte, ganó al Libois en dos juegos por 12-8 y 12-10.
Un grupo de mariachis canta a Imanol López, en su despedida: “Sigo siendo el rey”
En el frontón Aitzuri, en Zumaia, minutos después de que Imanol López haya dicho adiós a la cesta punta profesional, el gran protagonista de la jornada ha recibido una sorpresa: unos mariachis le han dedicado “El rey”, que él también ha cantado al completo.
Imanol López, emocionado, en su despedida: “Que siga esta ola de este bonito deporte, que merece la pena"
El zaguero de Zumaia ha agradecido "a todos, de corazón, este momento, especialmente a mi familia". "Para mí ha sido un orgullo dedicarme durante tantos años a este deporte", ha agregado en su discurso de despedida.
Imanol López: “Siento alegría, he disfrutado mucho, estoy muy contento”
Imanol López ha dicho adiós a la pelota profesional en la final del Zumaia Jai Alai Master Series de 2026, en el frontón Aitzuri, en las fiestas de su pueblo, y, además, ha logrado la última txapela de su carrera, junto a Aritz Erkiaga, ante Jean Olharan y Unai Lekerika.
Imanol López, acompañado de Erkiaga, campeón en su despedida
Aritz Erkiaga e Imanol López han ganado la final en dos sets (15-12 y 15-10) a Jean Olharan y Unai Lekerika, en el último partido del gran zaguero de Zumaia. En la final femenina, Elaia Gogenola y Frida Watkins se han impuesto en tres juegos (15-9, 11-15 y 5-2).
Imanol López se despedirá de la cesta punta el día de San Telmo, en la final del Zumaia Jai Alai Master Series
En la segunda semifinal, que se ha jugado este lunes, Erkiaga y López han eliminado a Johan e Ibarluzea, en dos sets, por 15-9 y 15-11; en el campeonato femenino, Elaia y Frida han superado también en dos sets, por 15-14 y 15-12, a Helena y Oaia.